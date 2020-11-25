「新竹SOGO周年慶」將在26日開跑，今年喊出12天目標營業額15.7億，要比去年成長2％。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

大新竹地區民眾年底最期待的盛事「新竹SOGO周年慶」，將在26日（本周四）開跑，SOGO並辦理誓師大會，齊心為即將開打的周年慶造勢，同時喊出12天目標營業額15.7億，要比去年成長2％！

新竹SOGO歡慶9周年祭出9大驚喜，包含全館滿6000送600，加上14大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26％，還有9項超療癒全台獨家HELLO KITTY來店禮。另，因應疫情，今年更全面推廣贈獎線上換，顧客換券免排隊以減少密集群聚機會。

新竹SOGO指出，該館有400多個品牌，年度貢獻超過千萬的品牌高達136家，今日的周年慶造勢活動中，業者特別頒獎表揚NIKE、I-PRIMO等10家全台業績第1、最高年營業額甚至破億的超優異品牌及優良服務人員，激勵士氣。

周年慶期間，新竹SOGO也廣邀品牌力挺，祭出年度壓軸優惠好康，首4日限日限量商品，最低下殺1.3折，要讓大新竹地區民眾買好買滿。

此次新竹SOGO周年慶將有25萬件超殺優惠限量商品、療癒系Hello Kitty獨家來店禮超萌登場、999.9足金KITTY墜飾金彩大方抽、購物環境大升級，內衣雜貨牛仔區全新改裝閃亮登場、打造打卡新地標「幸福光廊 Happy Together」點亮新竹耶誕城、視障按摩、老公男友寄放區及滿額享騎士堡兒童托幼服務，讓民眾購物好Fun心、贈獎數位化，精選99項好康線上線下一起shopping。

另，12月1日到12月25日於SOGO istore線上下訂即享快樂購點數5倍送，使用Happy Go Pay結帳則享點數10倍送，民眾不用出門也能上網搶好康。

(中時 )