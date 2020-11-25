工業電腦廠融程電(3416)受惠平板專案大單出貨拉抬，2020年下半年營運動能三級跳，可望帶動今年營運逆風高飛，營收衝刺雙位數成長目標，獲利亦可望維持成長表現。由於比較基期較低，明年上半年營收成長動能亦可期。

融程電10月初股價衝上86.7元，創2011年3月中以來逾9年半高點，隨後高檔拉回70元附近盤整打底，近日上攻力道再起，今（25）日開高後放量穩揚，最高勁揚5.26％至76元，早盤維持逾3％漲幅，領漲工業電腦族群。

融程電受惠歐系客戶5年期車檢平板大單自6月起逐步放量出貨，配合美國物流平板專案同步展開出貨，使第三季合併營收達5.55億元、稅後淨利達0.76億元，以雙位數「雙升」動能同步改寫新高，每股盈餘（EPS）1.05元。

在出貨動能持續下，融程電10月自結合併營收2.09億元，月減2.97％、年增達62.48％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收14.86億元、年增7.09％，續創同期新高。前三季稅後淨利1.86億元、微減0.28％，每股盈餘2.58元。

展望後市，在美國物流平板專案接續出貨挹注下，融程電預期第四季營運可持穩高檔，帶動全年營收改寫新高。法人看好融程電第四季營收可望持穩高檔、續拚向上創高，帶動全年營收改寫新高，力拚達成雙位數成長，獲利亦可望維持成長表現。

法人指出，融程電接獲的歐系車檢平板及美系物流平板專案，均屬5年期的長期大單，今年效益自下半年顯現，明年在全年挹注貢獻、加上比較基期較低，看好融程電明年上半年營收可望出現顯著成長動能。

(時報資訊)