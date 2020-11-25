交通新制上路，接送未滿7歲兒童，在禁止停車的黃線臨時停車不受3分鐘限制，新北市交大副大隊長李仁寧指出，這項規定僅限學校接送時間，若臨停學校周邊紅線只要不妨礙通行會從寬認定；新北市交通局指出，新北去年9月即推動「智慧停車2.0系統」試辦計畫，提供有附設托幼、托老學校機構周邊收費車格6分鐘免費接送孩子，也將在2022年擴大到所有附設托幼學校和全市托老等機構。

交通部修訂道路交通管理處罰條例第55條規定，12月1日起，接送未滿7歲之兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制。

新北市交大副大隊長李仁寧表示，未來新北執法重點將是「從寬認定事實 、嚴審核執法基準」，新規定僅限接送期間，並不包含「等待」，警方會依據各校上下學時間來判斷，如果學校中午12時放學，家長在11時30分就停在學校周邊會被認定不合理。

李仁寧也說，中央對於接送小孩臨停紅線，只要沒有妨礙通行，可以採取勸導，基本上接送過程不受時間限制，保障每位家長都能確保順利完成接送過程。

除中央放寬7歲以下學齡前接送，交通局停車營運科長許芫綺也說，新北市從去年9月起在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區試辦「智慧停車2.0系統」，對於收費車格在上下學時段採人性化管理，家長停妥車輛後進出幼兒園接送所需時間，設定允許6分鐘停車時間，讓家長可以安心接送進出學校，不用再擔心停車被開單，6分鐘時間限制可讓車位周轉率提升，更公平分享給需要的人。

許芫綺指出，目前已計畫擴大至汐止區秀峰高中、板橋區海山國小周邊路段，並自2022年逐步擴大到附設托幼的各級學校和全市托老機構設置智慧停車車格，讓家長、家屬都能安心接送，不必擔心臨停被開罰單、拖吊。

(中時 )