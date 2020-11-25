經濟部長王美花今主持旱災中央應變中心工作會報。（王揚傑攝）

經濟部長王美花今（25）日上午至中央災害應變中心主持「旱災中央災害應變中心第三次工作會報」，會前媒體問到，上次會議燈號部分嘉義、台南改成黃燈，這次會否改變，包括北部地區。王美花表示，今天主要是討論嘉南地區是否停灌，昨天氣象局提到，確實今年6月到11月的水情是過往的6成，有些集中在北部，至於燈號沒有特別的變化。

有農民團體抱怨，缺水應該全民共體時艱，卻每次都先犧牲農民，供應工業用水。對此王美花表示，以今年的水情提到停止供灌的問題，實在是因為既使都不停止供灌，所有的水用於供灌也都不夠用，比如嘉南地區水庫的存水量有1.7億噸，光供灌就要2.3億噸，全部拿去供灌都不夠用，那民生的用水就沒辦法應付，所以其實是非常不得已地決定，如果要停灌，會與農委會密切合作，也會給農民適當的補償，實在是老天不幫忙的關係。

王美花說，工業用水從兩個月前就非常努力請工業區節水，目前成效有節省到5％，另外這幾年推動再生水的循環利用，對工業區的減少用水有幫助，會持續請工業區進一步再節水，當然也要請大家節約用水。

對於民生用水王美花說，目前民生用水沒有問題，當然有些地區會有夜間減壓供灌，其他都可持續提供民生使用。

(中時 )