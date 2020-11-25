財團法人台灣民意基金會24日公布11月份民調結果，六都市長的民調中，高雄市長陳其邁替補前高雄市長韓國瑜，排名墊底，台北市長柯文哲則倒數第2。柯直言，這不干他的事，但至少北市在客觀指標都是遙遙領先或第1名，且領先幅度也變大。

對於倒數第2，柯說，他個人不滿意，回去再檢討，但至少沒干擾到市政。

(中時 )