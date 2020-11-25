陳其邁代替韓國瑜墊底 柯：不干我事 12:342020/11/25 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財團法人台灣民意基金會24日公布11月份民調結果，六都市長的民調中，高雄市長陳其邁替補前高雄市長韓國瑜，排名墊底，台北市長柯文哲則倒數第2。柯直言，這不干他的事，但至少北市在客觀指標都是遙遙領先或第1名，且領先幅度也變大。 對於倒數第2，柯說，他個人不滿意，回去再檢討，但至少沒干擾到市政。 (中時 ) #市長 #領先 #倒數 #高雄 #民調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》秋鬥要蘇下台 藍委抵制上台 07:042020/11/24 政治 邁稱非魔術師 減債要按部就班 04:102020/11/24 地方新聞 中天關台倒數 陳文茜：戒嚴威權的遺毒再度被啟動 08:262020/11/24 政治 高嘉瑜PO衣服堆 女律師力挺：讓所有男人了解1件事 08:082020/11/24 政治 政大吞首敗 教頭感謝對手 04:102020/11/24 運動天地 陳其邁就任3個月民調 市民光榮感高達6成6 20:482020/11/23 政治 陳沂做詛咒蠟燭才點3天 吳宗憲騎車狠摔她自首「都我害的」 08:462020/11/25 娛樂 獲頒「最不欣賞的六都市長」 陳其邁說話了 14:372020/11/24 政治 六都市長民調 侯友宜最受欣賞 04:102020/11/25 焦點要聞 高市購物節好狂 天天抽9支iPhone 04:102020/11/24 地方新聞 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 走過喪妻之痛 前藍營國大代表愛上小24歲名媛 大方承認「小仙女」 - 政治 皇家傳承遭查水表 結果出爐 歷史哥：吃碗牛肉麵壓壓驚 - 政治 最新政黨支持度民調出爐 網友一看驚呼：這兩黨撿到槍 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。