行政院長蘇貞昌的「有政府，會作圖」內閣，近期已引起社會關注，行政院秘書長李孟諺今日於立院內政委員會進行預算報告表示，政院明年將編列4858萬預算，辦理新聞發布、策制文宣資料等相關業務。

李孟諺報告指出，行政院2021年歲入編列預算為1820億2708萬，歲出預算為13億575萬元。其中新聞傳播業務共4858萬元，辦理行政院重大新聞發布，策制文宣資料、政策宣導、輿情蒐集、即時回應、拍攝院長活動影音、維護行政院官網專區等等業務。

李孟諺說，關於明年施政績效，預期能建立行政院重大政策新聞發布管道，策製施政文宣素材，運用各式媒體通路即時說明相關政策內涵，辦理輿情蒐報與即時回應，撰編政府重要政策、計畫、施政等說帖，策製電子文宣廣告與彙編國情資料及英文官網內容英譯，並透過本院官方臉書及官網，適時對外溝通，增進民眾對政府政策之瞭解。

另根據行政院預算報告內容指出，2019年行政院的政策宣導廣告執行狀況，包括「政府減稅給你知、深化改革給你正義、守護國家台灣安定」等車體廣告刊登1個月，共140萬，「520施政3周年」廣告製作費209萬，與今周刊合作新南向廣宣80萬，與群策公司合作每天一則臉書廣告，則要99萬。

(中時 )