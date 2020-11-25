遠傳(4904)董事長徐旭東今(25)日出席「2020創新論壇」，全球迎戰5G時代，徐旭東表示，5G的速度快到無法想像，搭配新技術應用，將順勢走入工業5.0，另外，徐旭東也出席自家耶誕點燈儀式，對台灣現階段疫情下的經濟狀況、競爭力給予肯定。

徐旭東表示，5G的速度快到無法想像，更將驅動工業5.0，過去1783年發明蒸汽機的工業1.0，到發明輸送帶技術帶起快速生產的工業2.0，1950年後電子化、電腦化跟自動化崛起加速產業發展，2015年進入工業4.0，帶起工廠自動化、大數據雲端跟機器人等，現在5G到來，高速傳輸速度跟技術特性，可以推動並促進工業5.0，應用發展很廣，想像空間多元。

徐旭東進一步表示，期待未來5G結合創新，產生多元應用，更關注企業結合5G跟大人物來轉型，並銜接新世代，這只是一個開端，必須要更加速發展5G，搭配新技術應用，帶領大家進入工業5.0世代。

徐旭東在昨晚也出席自家2020遠東集團耶誕點燈儀式，談到現今台灣經濟狀況，他說到，現在百貨公司周年慶，天天送東西，而台灣消費能力也是經濟競爭力的展現，只是現在除了台灣，其他國家很難有這樣的氣氛，故雖然在台灣對政府有很多的抱怨，但也無法抹滅政府帶動經濟的力量不少，尤其對於新冠肺炎的管制很嚴格，大家才能只需要戴口罩就能走上街，生活如常。

本次「2020創新論壇」邀請行政院副院長沈榮津、遠傳董事長徐旭東出、遠傳總經理井琪、鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、台灣思科總經理陳志惟、新北市副市長陳純敬、Landing AI創辦人吳恩達等產業與官方重量級人士將發表專題演說，探討5G結合大數據、人工智慧、物聯網，帶動產業智慧轉型帶來的商機與挑戰。

(時報資訊)