儘管最新數據顯示美國上周原油庫存意外暴增，但疫苖問世將促使全球經濟強勁復甦，並帶動原油需求反彈的樂觀期望，仍為油市帶來支撐，周三亞洲交易時段，原油價格持續大漲，延續隔夜市場的強勁升勢。

目前美國期油漲1.43%，報每桶45.55美元。布蘭特期油漲1.5%，報每桶48.58美元。

稍早前，在美國展開政權交接與新冠疫苗即將問世的樂觀氣氛帶動下，周二紐約期油收漲1.85美元或4.3%，為每桶44.91美元。倫敦布蘭特期油收漲1.8美元或3.9%，為每桶47.86美元。兩合約均創下8個月來收盤新高。

美國石油協會（API）稍早前公布公布，上周（截至11月20日）原油庫存增加380萬桶，為約4.9億桶，遠超出市場預估的增加12.7萬桶。

上周美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少140萬桶。

上周汽油庫存增加130萬桶，遠超出市場預期的增加61.4萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少180萬桶，超出市場預期的減少160萬桶。

此外，API數據顯示上周美國煉廠煉油量增加23.5萬桶/日，美國原油進口量增加23.7萬桶/日。

美國「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖開發計畫官員周二宣布，在第一款疫苖獲主管機關授予緊急使用許可後，預計全國首批將配送640萬劑新冠肺炎疫苖。

(時報資訊)