2020年初新冠疫情衝擊，台北捷運今年前9月的累積運量較去年同期下滑14.7%，大多數捷運站都呈現9%至30%不等的衰退。永慶房屋根據台北捷運的統計資料，統計2020年與2019年1-9月累計各站進出站人次，彙整最不受疫情影響的十個捷運站，其中，「小碧潭站」無懼疫情而逆勢成長，是台北捷運在這波疫情衝擊下唯一正成長的站點，排在首位；「頂埔站」進出站人次下滑不到1%，幾乎看不到衰退，排在小碧潭之後；另外，中和新蘆線有四站上榜，其中有三站皆位於新莊區，是上榜最多的行政區。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，不受疫情影響的捷運站，周遭需求也較為穩定，房市保值性相對較佳。

小碧潭站過去旅運量長年敬陪末座，2018年後，IKEA與京站相繼開幕，帶動周遭人流，該站進出站人次較去年大幅成長11%；而頂埔站緊鄰土城工業區及頂埔科技園區，充足的就業人口帶來通勤需求，降低疫情衝擊。

透過實價登錄資料觀察各捷運站今年成交行情，小碧潭站周遭中古屋均價仍保有4字頭，2018年後，成交量也年年成長。謝志傑說明，周遭除了有新店高中、中正國小等學校外，還有小碧潭、親情河濱公園。鄰近的中央新村，棋盤式規劃街道綠蔭盎然，更有媲美民生社區一說。IKEA與京站開幕後，補足原本較為不足的生活機能，帶動當地人流，房市隨之熱絡。

頂埔站成交物件大多都是大樓、華廈，均價約每坪32.5萬元。謝志傑說明，頂埔站緊鄰土城工業區，工業區內有鴻海、正崴等上市公司坐落，今年受惠台商回流，吸引許多開發商推出廠辦，未來預計吸引上萬就業機會。交通建設方面，捷運三鶯線預計以頂埔作為轉乘站，未來可連結三峽、鶯歌等區域，擴大當地生活圈。兩大利多加持，區內房產保值性佳。

(時報資訊)