時碩工業(4566)第3季合併營收回升到9.14億元，業外因有2400萬元的匯損影響，稅後盈餘0.24億元，回升幅度不若營收表現，每股稅後盈餘0.36元。展望第4季，由於全球車市持續復甦，時碩營收比重逾5成的汽車產品事業持續改善，法人估計營收、獲利將持續攀升，且優於第3季，今年每股盈餘約1.5元左右。2021年汽車、工業產品為營運成長動能，獲利有望較今年倍增。

時碩第2季受歐美封城影響，汽車、航太業務受挫嚴重，加上匯兌損失，營收、獲利明顯下滑，單季轉為虧損0.12元。第3季解封後，汽車產品及工業產品營收分別季增67.9％及18.3％，但因台幣強勢升值，匯損2400萬元，每股僅小幅獲利0.36元。

展望2021年，雖然FAA正式批准波音737Max復飛，但恢復不會太快，尤其歐美疫情尚未緩解，來自航太營收預期緩步回溫。

時碩主要動力來源還是車用及工業產品，汽車產品受惠於新能源車與自動駕駛輔助(ADAS)趨勢，時碩EPS主機馬達殼打入日系客戶供應鏈，2021年預計每月估計出貨21萬件。安全氣囊點火座2019到2020年出貨1500萬件，法人推估2021年北美加上日本出貨，出貨將有翻倍機會，達到3000萬件。工業類自行車皮帶齒輪盤產品高度成長，2020年營收占比超過10％，明年營運持續產生顯著貢獻。

(時報資訊)