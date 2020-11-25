SONY PS5推出後銷售亮眼，為供應商營運注入成長動能，即將在11月27日舉行法說會的光學鏡頭廠今國光(6209)，以及散熱元件廠安力-KY(5223)受惠於PS5出貨放量，明年業績不看淡，今國光今天盤中股價亮燈漲停，安力-KY亦強勢走高。

市場引頸期盼的SONY新一代電玩主機PS5(PlayStation 5)上市後銷售亮眼，SONY預估，本年度(至2021年3月)的PS5銷售目標設定為當年PS4首年度實際銷售表現的760萬台以上，強勁的銷售也為PS5供應商營運增添助力。今國光將於11月27日舉行法說會，近幾年公司努力轉型，以G+P的優勢，搶攻IoT等非相機鏡頭新應用，經過長達3年的努力，總算自去年下半年開始有成果，不僅成功切入亞馬遜供應鏈，亦拿下另一家美國品牌大廠智慧家庭訂單，而公司身為SONY PS4遊戲機鏡頭供應商多年，今年新款PS5遊戲機，今國光亦是其中兩顆鏡頭供應商，隨著PS5出貨放量，有助於今國光明年業績表現。

安力-KY為散熱風扇零組件廠，亦是同業中少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，可提供客戶精密金屬壓鑄、沖壓、CNC加工一站式整合服務，公司亦在湖州新廠規劃表面處理製程，希望透過垂直整合提升公司獲利能力。

安力-KY積極跨足新產品，鎖定車用、基站及遊戲機等領域佈局，目前新產品佈局已開始收割，其中又以遊戲機的貢獻最為明顯，安力-KY為3家遊戲機廠散熱鰭片供應商，受惠於PS5及美系遊戲機客戶新機拉貨啟動，今年家用遊戲機前9月營收達7300萬元，佔安力-KY整體營收約5%。

根據過往經驗顯示，新一代遊戲機出貨量在新機發布後的1到2年內將大幅增長，尤其是無論日系廠或是美系廠的入門版新機效能皆優於舊機、價格也低於舊機，頗具吸引力，預期下一代家用遊戲主機可以迎來龐大換機潮，安力-KY預估，明年遊戲機佔公司營收比重可望拉升到10%以上，成為推升公司未來營運成長主要動能。

(時報資訊)