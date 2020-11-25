歐盟執委會副主席賽科維奇(Sefcovic)周二指出，歐盟在2025年將生產足夠的電池，以供應成長快速的電動車(EV)動力所需，無需再依賴進口電池。

作為2025年氣候中立計畫的一部分，歐盟希望加速綠色產業在地的生產，包括用於製造低碳鋼鐵的氫燃料，以及潔淨汽車的電池。

賽科維奇在歐洲電池發展線上會議上指出，非常有信心，歐盟有能力在2025年生產足夠電池，供應歐洲汽車產業所需，甚至能建立出口的能力。

目前中國站據全球鋰電池生產的約八成產量，但歐洲正急起直追。

歐洲目前有15座大規模電池生產工廠正處於興建中，包括瑞典的Northvolt在瑞典和德國的工廠，中國寧德時代在德國的工廠，南韓SK Innovation在匈牙利的工廠等。

賽科維奇表示，2025年歐洲的工廠將有能力生產足夠的電池，供應至少600萬輛電動車所需。

歐盟估計2025年歐洲道路將有1300萬輛低碳汽車上路，需要進一步的投資。

瑞典Northvolt副董事長Wigardt表示，需要進一步的投資，以創造全歐洲的供應鏈，以及支撐電池工廠的勞動力市場。

賽科維奇表示，歐盟7500億歐元的新冠復甦基金對支援該計畫已有準備好的工具。

布魯塞爾將在下個月提出電池碳足跡的標準；另一方面，歐盟一公私部門聯盟計畫推動電池製造所需原料的在地供應。

(時報資訊)