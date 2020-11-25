英國四個地方政府同意緩解新冠社交限制，在聖誕假期五天允許三戶家庭的聚會。

幾乎涵蓋英國全境的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭在疫情期間採取不同的疫情應對步驟，但是地方首長在周二與倫敦達成協議，假期採取一致的管理規則。

三戶家庭可以形成一「聖誕泡泡」允許他們在12月23日至27日期間，在居家、禮拜場所和戶外公共場所聚會，但是不允許在室內的招待場所和娛樂場所聚會。

期間內，旅遊限制將取消，讓民眾可以見面，而往返北愛爾蘭的人可以額外增加一天。

英國全國封鎖將在下周結束，之後，不同地區將有不同管制規定，此為首相強生(Johnson)分級制度的一部分。

英國也將從12月15日起引入一新系統，從高風險國家入境的旅客，在五天隔離後接受檢測，如果為陰性，將可解除進一步自我隔離。新檢測措施可將隔離時間從14天大幅縮短。

英國交通部長Shapps周二表示，英國目前禁止國際旅行，但是12月2日開始，民眾可以自由地出國，不論是目的國有何種隔離限制，但是返國後仍須接受隔離，為此付出代價。

更短的隔離時間，以及出國的自由，帶動倫敦上市的旅遊公司上漲，假日集團的TUI旅遊公司上漲12%；英國航空擁有人IAG集團和易捷航空皆上漲6%。

但是不願意接受檢測的人，仍將自我隔離14天。

(時報資訊)