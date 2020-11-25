主要原料鎳價續揚，LME鎳價下半月回升至每噸1.6萬美元高檔，市場預期將推升不鏽鋼價延續漲勢，上游煉鋼大廠燁聯(9957)12月不鏽鋼盤價可望連續第二個月漲價。

最大金屬消費國中國大陸需求持續強勁，且新冠病毒疫苗研發順利，市場情緒樂觀，激勵LME基本金屬期貨全漲，其中期鎳漲近2%，期鎳收漲307美元，成為每公噸16242美元。

目前鎳價成本仍高於上月，預計推升不鏽鋼價12月仍可望再度開高。

下半年隨著鎳價走揚，不鏽鋼價漲勢延續；燁聯(9957)11月價格再度開高，唐榮(2035)也同步開漲，調漲300系熱冷軋內銷每噸2000元。

隨著國際鎳原料價格續漲，上游不鏽鋼大廠燁聯11月內外銷盤價，再度開高盤，其中，內銷304系每噸漲2000元，外銷漲100美元，另外，400系產品內銷價每噸漲500元，外銷漲30美元。

先前隨著鎳原料成本高漲，上游煉鋼大廠燁聯5月起盤價回升，一路漲到9月，呈現連續五個月調漲。因累計漲幅大，10月以平盤開出，11月再度開高盤；預計12月仍有開高的可能性。

下半年鎳價及不鏽鋼價續揚加上需求比第二季好，相關業者第三季起營運回溫。若上游漲價，預計下游的彰源(2030)、允強(2034)等也將漲價以反應成本。

(時報資訊)