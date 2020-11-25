美律(2439)下半年營運逐步回溫，第三季營收已經成功叩關百億元大關，展望2021年，預估隨著TWS維持成長趨勢，整體營運可望更上一層樓。

美律第三季營收營收衝上百億元大關、達到101億元，年增加0.35%、季增加57%，稅後獲利3.92億元，季增加31.78%、年減少55.54%，單季獲利1.9元，毛利率為12.37%，相較第二季的15.5%下滑，主要是因為TWS(無線藍芽耳機)新品初期量產良率較低，加上提列一次性量產成本所致。

今年上半年美律因為受到疫情衝擊，終端消費性電子市場疲軟，先前遞延訂單自第三季起明顯回溫，開始拉動營收動能，展望第四季，預期美律營運動能將持續，主要是娛樂耳機產品，相較第三季會有雙位數成長，且較去年同期會有倍數成長，至於揚聲器部分，由於品牌新手機帶動下，揚聲器出貨會有大幅度成長，但須觀察上游晶圓供應較為吃緊狀況是否緩解，另外，在營收規模提升、無一次性生產成本提存，美律第四季毛利率將會恢復正軌，獲利相較也將恢復較好狀態。

展望長線，美律2021年隨著TWS將維持成長趨勢，整體營運能見度預期將至明年上半年，包含遊戲廠之新機種、陸系客戶訂單等，其中陸系客戶將有新導SIP封裝的TWS產品，預期將於明年上半年上市，除此之外，亦有數案正在洽談中，在新舊產品挹注下營運動能將轉強下，法人預估，美律2021年營收將上看雙位數，且因為生產規模提升，將有助於毛利率提升帶動獲利成長。

(時報資訊)