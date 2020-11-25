彰化縣出現疑似施打流感疫苗集體不適事件！達德商工12名學生打流感疫苗集體不適，分別出現頭暈頭痛、眼皮腫、發燒、想吐、手抖，經醫師診治，8人已回家休養。目前4人住院觀察，包括1名發燒，3名手抖。個案以第一時間通報中央，並申請預防接種受害救濟。

私立達德商工表示，這次校園施打是在11月19日，接受田中衛生所所指派的公衛護士，前往學校設立「校園流感疫苗施打站」，幫有簽具同意書的師生們，接種流感疫苗，同學先是反應有手抖現象，接著又傳出有發燒、嘔吐等現象。

彰化縣縣府衛生局表示，接獲通報後，已立即派員前往瞭解，並會同防疫醫師、小兒神經科醫師協助就醫和會診；也在第一時間將所有集體不適的案例通報給中央疾管署，將協助申請預防接種「受害救濟」。

目前確定施打打的疫苗是賽諾菲，是否是直接引發不適的原因，還在進一步查證，目前統計，出現不適症狀中，頭暈頭痛2人、眼皮腫2人、發燒2人、想吐1人、手抖4人。經醫師診治，8人已回家休養。目前4人住院觀察，包括1名發燒，3名手抖。

(中時 )