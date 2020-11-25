高嘉瑜閨房亂得嚇人 柯：叫她多做家事！ 12:492020/11/25 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左）與綠委高嘉瑜（右）。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠委高嘉瑜近期遭藍綠狂轟，財產屢遭身家調查，高於市在臉書上PO出「衣堆成山、枕頭黃如臭豆腐」的嚇人閨房照片反擊。台北市長柯文哲25日表示，高本來就市孤鳥型人物，但他沒去過她家，看到照片也是嚇一跳，應該要她多多做家事。 柯說，高嘉瑜跟他算是好朋友，不過老實講，他也沒去過她家，看到照片嚇一跳，哇，應該叫她要多多做家事。對於高稱沒有要選台北市長，卻被內鬥，柯是否願伸援手？柯說，高本來就是孤鳥型的人物啦，不過他覺得房間還是要整理一下。 (中時 ) #照片 #高嘉瑜 #柯文哲 #孤鳥 #台北市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇提疫後再赴美查廠萊豬 柯反嗆：疫後再進口就好啦！ 11:322020/11/25 政治 台茂聖誕檔期26日開跑 煙火秀光雕秀助陣 11:432020/11/25 財經 支持者狂寄枕頭 高嘉瑜：我會洗心革面大家別再送了 09:512020/11/25 政治 北投噪音擾人 北捷汰換機廠隔音牆 04:102020/11/25 地方新聞 黃大洲展魄力 建設萬箭齊發 04:102020/11/25 政治要聞 信義房屋協助社區獲得北市優良公寓大廈 12:092020/11/25 財經 彰化清水之森 明年6月試營運 04:102020/11/25 地方新聞 童仲彥年初稱「女神買房殺價不成修理建商」 網驚問：在說高嘉瑜？ 13:282020/11/25 政治 長房不長人！市場供需恐失衡 04:102020/11/25 財經要聞 張懸爸焦仁和也被騙 鼎瑩創投吸金7000萬負責人聲押 11:092020/11/25 社會 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 調查局帶隊搜索 國民黨立委吳怡玎住處 - 政治 與王又正對談 彭文正大爆民視節目被關、綠營干預內幕：主謀明顯 - 政治 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。