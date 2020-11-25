綠委高嘉瑜近期遭藍綠狂轟，財產屢遭身家調查，高於市在臉書上PO出「衣堆成山、枕頭黃如臭豆腐」的嚇人閨房照片反擊。台北市長柯文哲25日表示，高本來就市孤鳥型人物，但他沒去過她家，看到照片也是嚇一跳，應該要她多多做家事。

柯說，高嘉瑜跟他算是好朋友，不過老實講，他也沒去過她家，看到照片嚇一跳，哇，應該叫她要多多做家事。對於高稱沒有要選台北市長，卻被內鬥，柯是否願伸援手？柯說，高本來就是孤鳥型的人物啦，不過他覺得房間還是要整理一下。

(中時 )