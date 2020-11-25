2020年只剩下1個月左右的時間，有些人忙著規劃明年的工作，有些人則想著跳槽，準備尋找新東家。但先別衝動！靈匣網日前就盤點年底工作運超強旺的5種星座，憑藉自身對工作的熱情和上進心，只要繼續穩穩地在崗位上努力，就有很大的機會可以升職加薪！

【獅子座：努力就有回報】

獅子座是名符其實的工作狂，對公事往往全力以赴，拚勁十足。在2020年底，又因為土木合相的關係，激發了比平常更多的鬥志，在工作上努力的表現也將會被同事和主管看到，如剛好遇到人事變動調整或是實施獎金制度，可望獲得升職或加薪機會。

【水瓶座：能力強貢獻大】

水瓶座在2020年因為超群的工作能力和聰明頭腦成為公司裡優秀的員工，不只工作起來得心應手，也替公司製造不少業務，可以說是貢獻最大的人。而土木合相所引起的職場環境變化，反而替水瓶座帶來機會，當公司開始論功行賞之時，水瓶座絕對是升職加薪的第一人選。

【處女座：不跳槽的忠誠員工】

處女座經常是公司裡出名的元老級人物，一旦進入公司就會展現極高的忠誠度，不會輕易跳槽。2020年底因為水星進入射手座，提升了處女的思維能力，再加上土木和相所引起的變化，可能會讓處女思考自己的堅持是否不利於職涯發展。但念舊的處女並不會輕易離開，見證了公司一路的成長與發展，做為元老級的人物，升職加薪是理所當然的事情。

【雙子座：後起之秀一鳴驚人】

雙子座聰明能幹，工作也勤勉，從來不會敷衍了事，認真負責的精神受到主管和同事們的喜愛。今年雙子開始了很多事業的篇章，出色的表現成為公司裡有目共睹的後起之秀。因此在這段時間水星的推動下，如果公司要表揚員工，雙子絕對是榜上有名。

【白羊座：公司裡常勝軍】

白羊座善於與人交流溝通，在2020年更是公司裡最熱情的員工，無論是參與項目還是在談判桌上都表現得非常出色，也解決不少棘手問題，成為有名的「常勝將軍」。水星的能量能在年底會帶給白羊座事業好運，升職加薪對替公司立下汗馬功勞的他們來說，都是必須的！

(中時新聞網)