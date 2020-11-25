蘋果iPhone12外觀大改，從前一代的圓弧形邊框改回賈伯斯時期的直角方框，一名男大生把使用多年的iPhone6S換成最新的12pro卻發生悲劇，拿在手上滑5分鐘，小拇指就被壓出凹洞痛到不行，崩潰求救該怎麼拿手機？
這名男大生在《Dcard》PO文，說他最近將手機升級成iPhone12 pro，結果剛拿到新機滑5分鐘，右手小拇指的關節處就被手機的直角邊框壓出一個恐怖凹洞，讓他哀號「真的會痛」發問求助「有人也會這樣嗎？你們都怎麼解決？」
結果文一PO出後釣出更多受害網友，「我已經拿到小拇指完全變形」、「我的小拇指已經長繭了」、「12 pro真的不好握」、「重量問題，12 pro重很多」，不少人表示剛開始拿久會痛，後來長繭就習慣了，讓原PO驚嚇「果然會凹，我手不敢放出去了」，可能之後要裝手機殼或換別種握法了。
蘋果從iPhone6開始到iPhone11外框都是使用圓弧設計，這次卻大改回賈伯斯時期的直角外框，蘋果官方表示，平整的鋁金屬邊角能與玻璃背板打造成一體的結構，外型更漂亮、有辨識度，有外媒分析，直角設計能讓手機更堅固、比較耐摔。
(中時新聞網)
#iPhone12 pro #小拇指 #直角邊框 #蘋果
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。