一名男大生把使用多年的iPhone6S換成最新的12pro卻發生悲劇，拿在手上滑5分鐘，小拇指就被壓出凹洞。(翻攝自Dcard)

蘋果iPhone12外觀大改，從前一代的圓弧形邊框改回賈伯斯時期的直角方框，一名男大生把使用多年的iPhone6S換成最新的12pro卻發生悲劇，拿在手上滑5分鐘，小拇指就被壓出凹洞痛到不行，崩潰求救該怎麼拿手機？

這名男大生在《Dcard》PO文，說他最近將手機升級成iPhone12 pro，結果剛拿到新機滑5分鐘，右手小拇指的關節處就被手機的直角邊框壓出一個恐怖凹洞，讓他哀號「真的會痛」發問求助「有人也會這樣嗎？你們都怎麼解決？」

結果文一PO出後釣出更多受害網友，「我已經拿到小拇指完全變形」、「我的小拇指已經長繭了」、「12 pro真的不好握」、「重量問題，12 pro重很多」，不少人表示剛開始拿久會痛，後來長繭就習慣了，讓原PO驚嚇「果然會凹，我手不敢放出去了」，可能之後要裝手機殼或換別種握法了。

蘋果從iPhone6開始到iPhone11外框都是使用圓弧設計，這次卻大改回賈伯斯時期的直角外框，蘋果官方表示，平整的鋁金屬邊角能與玻璃背板打造成一體的結構，外型更漂亮、有辨識度，有外媒分析，直角設計能讓手機更堅固、比較耐摔。

(中時新聞網)