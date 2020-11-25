全球最大繁體中文電子書平台Readmoo讀墨25日公布 2020年百大暢銷榜，《原子習慣》蟬聯第一，並在閱讀榜拿下第二，叫好叫座；最暢銷類型書種首推商業理財類，又以理財書銷售最吸睛。

讀墨表示，疫情改變讀者關注焦點，打破多年來商業理財、文學小說兩大類型銷售均勢狀態，今年商業理財類別暢銷榜占31％，領先文學小說的25％、社科人文的18％、勵志成長的16％。

理財型書籍成長顯著，共10本書躋身暢銷榜，包括投資經典《窮查理的普通常識》、《投資最重要的事》、《漫步華爾街》，強調翻轉思維的《富爸爸，窮爸爸》、《習慣致富》、《有錢人想的和你不一樣》，或是提出各種理財法的《財務自由的人生》、《阿甘投資法》，及專注特定投資工具的《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、《我畢業五年，用ETF賺到400萬》。

此外，線上社交發達帶來對人際互動的反思，也讓疫情下的人們重新梳理溝通品質，今年勵志成長書的暢銷主題明顯聚焦「人際關係」：《好關係是麻煩出來的》、《重新相處的勇氣》談得是如何建立關係、修復關係；《我想跟你好好說話》、《你都沒在聽》、《高難度溝通》，則是協助人們提升溝通效益，打破僵局與對立。

文學小說類型向來是電子書銷售的堅實基礎，今年不但是銷售榜第二大類別，更在年度閱讀榜中以高達38％的占比，遙遙領先其他類型書籍。

華文推理作家陳浩基今年有5部作品挺進百大暢銷榜，包括《筷》、《氣球人》和《魔笛》等三本新作，以及去年獲好評的《13．67》和《網內人》，是讀墨上今年最具人氣的作家；華文羅曼史作家黑潔明則以《少爺》強勢拿下閱讀榜榜首。

此外，女性閱讀趨勢明顯，除了黑潔明拿下閱讀榜冠軍，《禁忌世代》一系列四本也全數進入閱讀榜，終結讀墨自2013年公布閱讀榜至今《格雷的五十道陰影》長達7年不敗記錄，頗有情慾小說的接班姿態。

(工商 )