內政部次長兼國家住都中心董事長花敬群宣布，明年將於全台推動50案社會住宅，共計1.5萬戶，堪稱史上最大規模社會住宅興建，期望打造優質租屋環境，滿足地方實質需求。

50案將分佈於全台18縣市，目前僅有基隆還未完成協商，希望下一波社宅可以分佈在全台19縣市。

住都中心表示，為求第二階段興辦8萬戶順利達成，國家住都中心表示，明年首波於全台18縣市推動50案社會住宅，其中北台灣7,700戶，中台灣1,600戶，南台灣5,420戶，東台灣580戶，總計超過1.5萬戶。

首波規劃50案，就是期望盡速滿足當地需求，如北市松山延吉案，要讓市中心就業的青年租得起當地的房子，降低交通負擔；新北板橋光環案，有望解決當地獨居老人的租屋困境；新竹縣湖口鄉每年新生兒數逾500位，是新竹縣生育前3名鄉鎮，興辦社宅能滿足當地大量的成家需求。

高雄市人口數前3大行政區分別為鳳山、三民、左營，國家住都中心亦於上述區域先行推出2,480戶社會住宅；台東、花蓮居民雖房屋自有率高，但就業機會集中市區，因此也規劃在台東市、花蓮市興建社宅，讓市區就業者能就近租屋。

國家住都中心強調，居住正義是重大且專業的議題，無論是興辦社會住宅，或是推動都市更新，國家住都中心都理解民眾對政府的諸多期待，會持續努力，滿足民眾的居住需求。

(工商 )