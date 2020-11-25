搶攻另類「黑金」！全家便利商店霜淇淋再推新口味，宣布熱銷的「比利時巧克力霜淇淋」強勢回歸，主打使用歐洲進口的高品質比利時可可粉，讓整體香氣更凸顯，加上特別打造的黑色限量餅皮，呈現出不同層次的「黑裝」質感。近期甫上市已引起網路討論話題，有網友在社群上分享，跑了好多家店才買到新口味！

據全家介紹，全家比利時巧克力霜淇淋不僅是網友每年敲碗的口味，更蟬聯有國際食品奧斯卡獎之稱的「Monde Selection」金獎五連霸，在口味、品質及風味上，獲得國際級的肯定。

有趣的是，全家近期在霜淇淋餅皮上都有小巧思，例如澎湖仙人掌口味搭配綠色餅皮、青森蘋果口味搭配蘋果色餅皮，厚豆乳口味跟這次的比利時巧克力口味，搭配的則是黑色餅皮，跟以往的霜淇淋餅皮不同，在社群拍照打卡分享的時代也更加吸睛。

此外，全家也宣布，首次導入美式賣場熱銷的Anthon Berg烈酒巧克力禮盒64入，含有八種口味、各8入的微量酒精巧克力，適合喜歡甜食的大人食用，即日起使用會員點數3,000點+689元即可預購，限量2,000盒。

另外，全家表示，此次也推出熱銷經典款Truffettes De France松露巧克力，內含70％可可成分單純的巧克力，加上禮盒形式包裝，不管送禮或自己享受食用都相當適合，即日起使用會員點數3,000點+385元即可購入。

（警語：喝酒不開車，開車不喝酒）

(工商 )