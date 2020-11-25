台積電美國託憑證（ADR）24日收盤跌1.52％，台積電及聯發科（2454）同步大跌，聯電（2303）僅小漲，半導體股25日大跌約1％，宏遠投顧副總陳國清指出，目前IC設計股已經群魔亂舞了，大漲過後，恐怕大跌，不建議再亂搶聯電及其他IC設計股，留意，市場資金可能要從電子股跑到傳產股了，注意這個現象。

陳國清表示，美國總統大選後，從費半指數及Nasdaq指數先創新高，如今再到標普500指數以及道瓊漲過3萬點創新高，台股今天因華新科在大馬廠因染疫將停工3週，將引發被動元件搶貨潮，國巨、大毅直接受惠，堡達也受惠，股價出現補漲。

另外，晶圓雙雄之一的聯電，因外資推薦，股價連日大漲，也帶動利基型半導體個股股價上漲，但聯電股價大漲並非基本面，而是消息面推升，股價續航力有待觀察；一旦聯電股價漲不動，利基型半導體個股股價漲多將會大幅回跌。

陳國清持續看好航運股未來表現，昨日航運股漲多小幅回跌，暫時修正一下技術面高點過熱的情況，建議拉回仍然可以找買點。

(工商 )