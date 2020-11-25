為響應「國際素食日」到來，萊爾富宣布引進多款素食新品，包括老牌蔬食館「寬心園」的乾拌麵系列、素食速食麵第一品牌「隨緣」的新品南洋叻沙拌麵，並於即日起至12月15日前，推出多項素食商品優惠，邀請素食消費者一同嚐鮮；同時，萊購物平台也同步推出多項素食商品，只要透過「Hi-Life VIP」APP或持門市預購DM上的條碼完成結帳，到貨後就能從超商輕鬆將商品帶回家！

萊爾富表示，每年的11月25日是「世界無肉日」，又稱「國際素食日」，根據《世界素食人口報告》統計，台灣素食人口已超過300萬人，佔總人口13%、是世界素食人口比例第二多的國家。

為了讓素食者更方便購買，萊爾富表示，自2012年起推出多款素食鮮食商品，包括自有品牌Hi-Kitchen香椿炒飯便當、超優燴素沙茶什錦燴飯、素纖筍香夾心三角飯糰等，其中，香椿炒飯便當主打Q彈米飯佐以香椿拌炒，搭配蓮藕、杏鮑菇、四季豆，兼顧營養均衡跟美味，自上市以來很受素食者喜愛。

萊爾富觀察，今年因大環境新冠肺炎疫情影響，帶動在家自煮料理的風氣，萊爾富為提供素食者更方便的服務，今年7月先攜手老牌蔬食館「寬心園」引進四款全素的植物肉手藝餃，本月再引進三款素食乾拌麵新品，包含金黃蔥油（五辛素）、清香烏醋（全素）及川香椒麻（全素）三種口味，麵體使用72小時手工日曬製麵，每包4入裝售價298元，12 月15日前嚐鮮價只要198元。

此外，萊爾富也引進「隨緣」與知名的南洋蔬食餐廳「熱浪島」共同合作開發的新品南洋叻沙拌麵，叻沙是起源於南洋的麵食料理，是馬來西亞與新加坡代表性美食，以濃郁椰奶為基底，搭配南洋風味的香茅與南薑等辛香料燉煮醬汁，讓素食者也能在萊爾富輕鬆買到獨特的異國風味，12月15日前嚐鮮價32元；同期間，另款異國風味的隨緣泰式酸辣湯麵兩件特價65元，經典的隨緣椎茸風味杯麵、隨緣麻婆豆腐杯麵兩件特價42元。

在飲料甜品方面，萊爾富也引進有機履歷認證的正康有機無糖黑豆奶、正康有機無糖純豆奶，即日起至12月15日前任兩件嚐鮮價55元，還有無香料且低卡、低熱量的天然果罐子冰糖雪耳和冰糖地瓜雪耳，也有買一送一優惠。

除了實體店面外，萊爾富說，虛實整合的萊購物平台也同步上架多款限量商品，讓素食族群有更多元的選擇，其中，包括如意生技三杯風味猴頭菇、旺意香猴頭菇十全大補湯、愛上新鮮元氣南瓜濃湯等，消費者除了可透過手機的「Hi-Life VIP」APP在萊購物完成下訂與門市付款，也可直接於門市索取DM到櫃台掃條碼預購回家。

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