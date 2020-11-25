高力國際今（25）日公布最新調查指出，台北市老舊辦公大樓走都更或危老，暫停對外出租，加上企業小幅縮編，使得辦公租賃市場，需求萎縮，第三季台北市辦公室淨去化仍出現負值；但展望全年，需求殷切趨勢不變，預期租金仍呈上揚走勢，年增幅可達2％。

調查指出，目前只有科技媒體業，仍持續有小幅擴張需求，因此預期全年北市辦公室淨去化恐為負值；租金走勢方面，仍會持續和緩上揚。

展望未來的3年，也就是2023年以前，北市辦公室新增供給相當有限。

高力國際資深執行董事楊慧明建議，未來3年內有租賃需求的企業可採取彈性租賃策略，尤其租期、區位、類型可傾向多元化，像是彈性辦公室，藉由開放式的靈活空間運用，提高使用坪效。

高力國際指出，第三季內部重新調整辦公室資料庫，將台北市辦公大樓分類為頂級、A級與B級等三類，調整後北市辦公室總體量為98.8萬坪，總承租面積為91.8萬坪。

由於部分B級大樓走都更或危老而暫停大樓招租，以及仍有企業進行小幅縮編，第三季的單季淨去化量為負的8,750坪；本季整體空置率小幅上升至7.1%，較上季略增0.9%。

高力國際董事總經理劉學龍表示，由於台灣經濟受到COVID-19疫情衝擊相對較小，多數企業仍能維持正常營運，企業員工回歸工作崗位的比例在亞太區中也最高。這樣的條件，為租金穩定成長的主要動能，第三季租金持續上漲；2020年底之前，預期租金仍呈上揚走勢，年增幅可達2％。

(工商 )