中天新聞台遭撤照後，空出來的52台成為各頻道業者爭奪目標，傳出通傳會（NCC）主委陳耀祥已二度與中嘉高層溝通，要中嘉能「撤寰宇換上華視」，還稱這是府方的意思。對此，國民黨團質疑，為了搶頻大戰，陳耀祥當牽猴仔？高呼「陳耀祥下台」，痛批NCC已變成國家恥辱，呼籲蔡英文出面自清，若非府方的意思，難道是蘇揆栽贓給蔡英文？

NCC主委陳耀祥11月18日宣布不予中天新聞台換照，更公開說希望讓出的52台由公廣集團華視進駐，引發行政不中立爭議。隨後，中嘉率先送件，以寰宇新聞替代中天，不料，近日有媒體披露，陳耀祥曾二度找中嘉高層懇談，希望中嘉能「撤寰宇換上華視」，甚至明示「這是府裡的意思」。

對此，國民黨團總召林為洲表示，NCC主委毫不掩飾，公然喬頻道業者的利益，而且最終要拍板由誰進駐52台的裁決機關，如今竟然當牽猴仔，難道蔡英文總統還要放任陳耀祥丟人現眼，痛批陳耀祥應自行請辭、下台。

對於陳耀祥一路以來作為，國民黨團首席副書記長鄭麗文驚嘆，原來劇本還有下半部，中天新聞台被關掉後，多家業者搶食52台金金母，真的是駭人聽聞，國家的臉都被丟光了。

鄭麗文質疑，雖然總統府急於澄清，但陳耀祥是你們任命，如今陳耀祥如此乖張，狐假虎威假傳聖旨，拿雞毛當令箭？還是有所本淪打手、東廠？這不是府方一句話輕描代寫就過去，NCC已變成國家恥辱，蔡英文不能再躲在後面，應出面自清，若不是府的意思，難道是蘇揆栽贓給蔡英文？

國民黨立委陳玉珍說，若媒體揭露的消息是真的，應證NCC不是獨立機關，若是假新聞，呼籲陳耀祥站出來提告，這不只是個人名譽，也是NCC的名譽，才不會以訛傳訛，若沒有站出來NCC就是默認，警政單位也應介入調查是否是假新聞。

(中時 )