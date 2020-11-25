香港特首林鄭月娥今（25日）宣讀任內第四份《施政報告》，與過往《施政報告》有所不同，林鄭在首半小時只談及「一國兩制」、人大DQ、《香港國安法》及大灣區惠港措施等，未有如過往聚焦於民生措施。

林鄭指出，香港局勢的變化到了「非中央出手不行」的地步，令全國人大將《香港國安法》列入《基本法》附件三，同日於香港實施，她稱過去4個多月，《香港國安法》為恢復香港穩定帶來顯著效果，鼓吹「港獨」及與外部勢力勾結的情況已逐步減退，部分頭面人物明顯收斂，激進的組織停止運作或解散，涉嫌違法人士畏罪潛逃，而街頭暴力行為也大幅減少，經歷了一年的社會動盪和人身安全受到威脅，香港市民終於可以重新依法享有其基本權利和自由。

林鄭強調，要做到全面保障國家安全，特區政府有必要加強宣傳和教育，提高香港居民的國家安全概念和守法意識，政府正按《香港國安法》第9條和第10條制定有關計劃，亦會用好每年的「憲法日」和「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育工作。

林鄭並稱，為落實《基本法》、《香港國安法》的規定及人大常委會就《基本法》第104條的解釋和有關立法會議員資格問題的決定，並參照相關的本地法庭判決，特區政府將在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排及處理宣誓就職後因從事違反誓言的行為而須承擔的法律後果和相關的法定程序。

(中時 )