南方澳斷橋案，運安會今日發布最終調查報告，報告指斷橋位於漁港出海口，使用多年，吊索系統防水設施逐漸劣化，事故發生前，吊索有效殘餘截面積僅剩約22至27％，加上交通部對該橋檢測項目及方式不明，最終釀成事故。交通部回應，過去針對特殊橋梁都是用一般的橋樑檢測標準，目前已把特殊橋樑檢測跟補強辦法修正，包含繩索檢測等都有加進規範。

交通部政務次長王國材表示，過去特殊橋梁，如鋼拱橋都跟一般橋梁檢測標準一樣，目前已經修正辦法，最重要的是繩索、斜張、鋼拱橋的檢測規範跟標準都加強。

至於各單位橋樑督導責任問題部分，王國材說，過去交通部只管交通部橋梁，運研所的系統內以高公局、公路總局、台鐵局為主，的確過去在港公司管轄的橋梁有遺漏，在政院7月21日新頒布的《橋梁維護管理作業要點》就要求，讓車行橋、人行橋、鐵路橋各單位的責任、規範更完整。

王國材說，交通部也已編列15億元，針對受損橋梁進行檢測、整建，預計有60座最嚴重的橋梁都會修好，檢測若發現有問題會立即去處理，整體盤點有101座橋梁。

公路總局補充，交通部編列經費14億2607萬2000元，協助地方政府緊急整建受損橋梁，其中41座需橋梁檢測，U3級橋梁47座一年內要派修、U4級橋梁13座須馬上派修，預計2022年全數完成。

根據公路總局統計，截至10月底已有33處發包、38處辦理中、30座已完工，執行率127.19％，達成率約50.22％，預計今年底完成41座檢測、11座改建，符合進度。

港公司說，20座橋中，扣除南方澳斷橋、委託高公局管理的高雄新生高架橋、剛完工的高雄高字塔高架聯絡道路外，其餘17座橋均已定期檢測、詳細檢測完畢，其中，台中港「濱海橋」、「中南二橋」均在改善工程中。

至於運研所建置的《台灣地區橋梁管理資訊系統》以往僅提供交通部所屬單位及縣市政府上傳所管轄的橋樑檢測資訊，自行政院7月頒布要點後，也開放給其他單位，如：農委會、教育部、科技部等單位上傳橋梁檢測資料。

(中時 )