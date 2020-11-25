◎退休教授施正屏涉間諜案 國台辦證實：一審判刑4年

台灣師範大學退休教授施正屏間諜案24日已作出判決，安徽省馬鞍山市中級人民法院認定施正屏犯間諜罪，判處有期徒刑四年。

◎丁小芹入監報到前夕落跑 檢察官發布通緝

藝人丁小芹從5年前起陸續在拍賣網站販賣假的名牌包，詐騙12名買家，遭判2年半有期徒刑確定，新北地檢署通知丁今日上午10點報到發監，但丁小芹請假未遵期到庭，檢察官已駁回其請假之聲請，將依法定程序拘提、通緝。

◎調查局帶隊搜索 國民黨立委吳怡玎住處

由國民黨前主席吳敦義強勢主導排上擔任不分區立委的吳怡玎，今天上午遭法務部調查局搜索住處。吳怡玎剛剛在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時驚爆，今天上午他下樓拿羊奶時，赫然見到調查局帶隊搜索，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，她因而開門放行。至於案情為何，吳怡玎暫時沒有說法。

◎《海豚灣戀人》童星殺人改判17年 死者母泣：感謝伸張正義

曾演出偶像劇《海豚灣戀人》走紅的前童星王欣逸，2016年7月涉入桃園蘆竹青少年鬥毆事件，受害者受傷送醫後昏迷半年不治，王欣逸偵訊時也坦承有持球棒毆打受害者頭部，桃園地院依殺人罪一審判王新逸15年，其胞兄王鳴逸遭通緝中。高等法院今(25日)判決加重其刑，王欣逸判處17年，兩名林姓、王姓共犯各判15年，其中一審無罪的陳姓女子也改判12年。

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(中時新聞網)