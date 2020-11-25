女星小小瑜(張芯瑜)當年因可愛的外型被發掘，成年後進入演藝圈，不僅演戲，也發唱片、上綜藝節目，演藝領域相當廣，直到2017年低調嫁給美商公司老公，這些年為了調養身體，大幅減少演藝工作，但仍不時透過社群跟粉絲分享生活點滴，最近小小瑜有所感，以自身經歷力勸父母們要讓孩子們獨立，「不要把下一代培養成謀生技能低落的人」。

小小瑜在臉書po文，回顧了自己的工作史，透露自16歲開始打工，一邊努力考取救生員執照，17歲時被星探發掘，到大陸浙江橫店拍了《仙劍奇俠傳》，但因為只拍了3集，18歲正式成為游泳教練，隔年到嘉義拍戲，首度長時間地離開家鄉台北。

在這之後，小小瑜才正式出道，全力在演藝圈發展，而總使她入行後有各種演出機會，收入也大增，但她仍是每一天都省吃儉用，努力地存錢，終於在27歲買了房，如今，她已經是34歲已婚女子，這段日子讓她有不少感想，「能理解那些小開、千金從小不用工作，但不理解家境平庸月不讓孩子學習獨立的原因」。

小小瑜看過有些孩子，打工還要家長陪伴，覺得很誇張，「孩子是鑲金的，身子特別嬌貴，可不能累著」，讓她實在看不下去，加上如今是高齡化社會，覺得這種教育方式不是辦法，苦勸「不要把下一代培養成謀生技能低落的人」，否則惡果最終總是會反噬到你我身上的，讓上百網友紛紛留言，表示很認同她的觀念。

(中時新聞網)