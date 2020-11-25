林美貞現在開的是經典賓士古董車。(艾迪昇傳播提供)

林美貞平日風情萬種，女人味十足，但一坐上駕駛座，瞬間變身颯爽車手。她開車經驗超過30年，一開始報考駕照還「假仙」裝不會，她對各式車款如數家珍，因此獲邀上YouTube專業車評節目《7Car小七車觀點》，帶觀眾看門道，其中一支影片創下30天吸引29萬人次觀看，連主持人小七哥也盛讚：「光聽她比較車廂容量，就知道她有概念！」

林美貞對於受邀車評節目，直呼興奮：「我因為喜歡中古車，難得有機會接觸到最新車款，每次來節目，都能吸收到最新科技，讓我覺得很滿足。」小七哥對她的表現讚譽有加，表示林美貞對車子了解，甚至能細微比較兩代車款的鋼圈、邊條的差異，「第一次看到她開著經典老車到場，我就被她震住，知道她不是花拳繡腿，和印象中的女神形象很不一樣」。

她在YouTube節目上的表現，頗受觀眾好評，不少觀眾衝著她對車子的獨特觀點，助攻好幾次影片點閱，其中一支介紹Nissan新車的影片，上線1個月就有29萬人次點閱，破了該頻道觀看成長最快的影片紀錄，網友在口碑相傳下，紛紛留言「女神駕到，車更神了」、「林美貞介紹時的說話語氣、語調很有說服力，真的讓人覺得不可思議」、「侃侃而談，解説四平八穩、又不吃螺絲」，還敲碗要她繼續介紹其他車款。

林美貞開車技術有家學淵源，源自家人都從事汽車相關產業，她自爆在家鄉馬來西亞考駕照前，已練習開車1年，第一次就開7人座廂型車，後來她去考駕照時，特意隱藏實力，緩慢起步、小心轉彎，她回憶當時情景：「我就怕用力過猛，嚇到主考官。」她來台發展攢到錢，買了人生第一輛馬來西亞國產車，領到車當天就載著爸爸出門，她記得當時爸爸感性說：「我總是開二手車，能坐上一次新車，很開心。」

林美貞現在的座駕是1988年的賓士SL300，老車最怕碰上熄火，有次她要將車開進山坡上的車庫，一催油門就熄火，前前後後搞了快20分鐘，所幸後方無來車，她才能平心靜氣停好車，但也因此練就熄火再發動SOP，她傳授心法：「就算在馬路中間熄火，第一件要做的就是深呼吸，再慢慢地發動停靠路邊，檢查原因再上路。」她笑說了解車子好處多，最起碼車子保養時，不會隨便被削一筆。

(中時 )