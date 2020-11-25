連鎖餐飲集團乾杯(1269)宣布首度聯名通路品牌，旗下創始燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」獨家攜手統一超(2912)，共同開發「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」2款鮮食商品，30日起於全台7-ELEVEN門市獨家銷售，透過進軍館外通路積極拓展新商機。

乾杯今年營運遭逢新冠肺炎疫情衝擊，對此強化館外通路布局，7月中透過開設自有電商平台「乾杯超市」進軍B2C線上零售市場。而4月亦首次攜手知名零食大廠樂事，推出2款聯名人氣口味洋芋片，盼透過聯名、異業結盟等創新業態開發新商機。

乾杯表示，此次與統一超採品牌授權模式合作，經觀察發現飯糰、握便當為正餐市場主流商品，雙方確認品項後研發出炭火風味，由集團總料理長親自技術指導，歷時近半年測試製程、配方、食材及品質，結合雙方優勢共同打造風味絕佳的銅板美食。

乾杯2020年10月自結合併營收2.74億元，月增8.38％、年增10.99％，改寫同期新高。累計前10月合併營收22.58億元、年減15.15％，雖續處近3年同期低點、仍創同期第3高，衰退幅度較前三季17.83％持續收斂。

乾杯指出，受惠中秋及國慶連假效益助攻，以及入秋後天氣轉涼帶動火鍋用餐需求攀升，帶動10月營收繳出「雙升」佳績。展望後市，受惠百貨周年慶商機及聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機接續報到，集團5大品牌陸續推出新菜及節慶方案攬客，衝刺填補上半年缺口。

此外，乾杯「KANPAI GO！CLUB」會員機制於中秋前夕正式上線，虛實整合推出「KANPAI POINTS」消費積點制度、並祭出優惠活動，盼藉此提升消費者品牌黏著度。此次聯名統一超推出2款鮮食，亦同步結合集團會員機制祭出相關優惠。

乾杯表示，消費者30日起可掃描全台7-ELEVEN商品貨架插卡上的QR Code，完成乾杯集團會員註冊後可獲得入會禮兌換券一張，至乾杯集團旗下任一餐飲品牌等超過30家門市消費出示即可兌換。

(時報資訊)