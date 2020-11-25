車主需要留心了!包括現代汽車為首共6家韓國車廠，需要各自召回零件出現問題的瑕疵車輛，並負責免費更換零件與修理。目前得知，共有至少超過16萬位車主受到波及。

韓國國土交通部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)出具最新報告，現代汽車，起亞汽車，韓國賓士汽車(Mercedes-Benz Korea)，雷諾三星汽車(Renault Samsung Motors)，韓國通用汽車(GM Korea)，以及Daijeon Machinery公司，這6家車商因先前生產的19種車款內汽車零件出現問題，故需要全面召回修理。根據韓國國土交通部統計，目前總數有近16.4萬輛。

報告指出，瑕疵部分包括液壓電子控制器有問題的現代Tucson休旅車，後座安全帶有問題的韓國賓士GLE 450 4MATIC休旅車，還有電池組控制器有問題的韓國通用汽車全新Malibu車款。

韓國國土交通部表示，這6家車商要對這些瑕疵車負起全責，車主可免費進廠修理或更換有問題的零件。

(時報資訊)