隨著下台進入倒數，離開白宮後的總統川普即將面臨諸多官司訴訟，外界也關注他是否會在離職前運用總統特權特赦自己，甚至成為感恩節特赦火雞時被媒體追問的焦點。對此，美國有線電視新聞網分析，可以預期在最後任期內，川普開始特赦一些身旁要角，但「通俄門」與「通烏門」問題纏身的川普，按照先前司法院的法律見解，恐怕難讓川普自我特赦願望如願以償。

美國有線電視新聞網分析，可以預期在最後任期內，川普開始特赦一些身旁要角，但按照先前司法院的法律見解，川普自我特赦願望如願以償。

報導指出，川普早在2018年當時通俄門調查剛結束後，他曾宣稱有自我特赦的權利，「這一點早已由多位司法學者提過，我絕對有權力特赦自己，但當我什麼也沒做錯時，我何須如此」，明示自己是遭受通俄門迫害才要被迫使用此一特權。

不過報導也指出，根據1974年的法律備忘錄指出，當時時任總統的尼克森在因水門案辭職前，司法部指出「根據沒有人可以自我判決的基本原則下，總統是否能自我特赦的答案明顯是否定的」。不過，尼克森的繼任福特仍在上任後一個月就特赦了前上司，但隨後也因此在大選中吞敗。

不過CNN也指出，即使不能特赦自己，川普也可能模仿尼克森路線，先辭職讓副總統拜登上任作為代理總統後，讓他有權力可以赦免川普。另外，川普也可以藉由憲法第25條暫時將權力轉移給彭斯，好讓他獲得赦免。不過，此舉同樣會讓彭斯有詐欺嫌疑，反讓他帶來政治生命危險之中。

(中時新聞網)