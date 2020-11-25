台中捷運試營運6天即因連結器斷裂而中斷，外界列出綠線有7大缺失，包括車門夾人、轉彎噪音過大、末班車與高鐵無法接駁、起步暴衝等；台中捷運公司董事長林志盈25日說，試營運就是為找出缺失並立即改善，中捷用心傾聽民眾意見與回饋，將在連結器軸心斷裂檢測期間同步改善。

林志盈說，試營運就是為找出營運中可能發生的缺失並立即改善，試營運6天以來，中捷用心傾聽民眾意見與回饋；藉由此次車廂連結器軸心斷裂檢測將同步改善。針對關門速度部分，原設定列車每站停靠時間25秒，已就流量特別大的車站，比如市府站延長為45秒，兩端點站（北屯總站及高鐵臺中站）調為60秒，將循此模式機動調整。

就列車起步速度部分。林志盈指出，此事涉及系統廠商對於列車起步加速率及運轉曲線程式的調整，市府已請北捷局要求法商Alstom重新修改程式，過去在台北捷運也有發生過類似情況；待程式修改後再由原廠驗測，考量中捷全線採自動化，所以會比較謹慎，需要一點時間。

針對轉彎噪音部分，林志盈說，北捷局施作時已加入隔音牆，經量測噪音尚符合法規標準，針對民眾反映噪音較大區段將評估適當降速，或增設較新技術的輪軌潤滑裝置，持續依民眾意見實測調整；因噪音有客觀與主觀看法，客觀就是法令標準，主觀標準則依民眾需求有所不同，兩方面都會重視並進行改善。

7大缺失是否會影響正式通車時間？林志盈強調，18列車共有36個連結器，目前檢測到的設備結果正常，尚在檢測中；但因車廂連結器是半永久性設備，大修時候才拆，拆需要一點時間檢測完又要重新裝設，將依SOP進行測試軌道及正線軌道實測，才算完成整體程序，若後續檢測沒有問題，設備不需換新，即可評估恢復試營運，也會盡早對外宣布。

(中時 )