交通部長林佳龍（左三）、次長陳彥伯（左四）、宜蘭縣長林姿妙（左一）、立委陳歐珀（左二）等人今天在宜蘭一起推廣單車旅遊。（李忠一攝）

交通部將2021年訂為自行車旅遊年，今天（25日）交通部長赴宜蘭參加自行車論壇前強調，超前部署不是只有紓困跟振興，台灣的自行車世界有名，疫後的觀光就是要把台灣打造成自行車騎乘的王國。

交通部長林佳龍赴五結鄉參加論壇前，先到壯圍沙丘旅遊服務園區，發表2021自行車旅遊年Logo，也為座落在園區的自行車維修樁啟用揭幕，未來在交通部所屬的風景區管理處、台鐵等地，都會設置自行車維修樁。

林佳龍說，騎鐵馬的速度是掌握在自己的手中、腳下，可真正深入體驗大街小巷，不管是山上、海邊、農田、水圳，還是路過美食，都可隨時停下來，台灣的天氣、地理環境，都被世界公認是單車的天堂。

他強調，疫後的觀光就是把台灣打造成自行車騎乘的王國，行銷自行車就是行銷台灣，也要讓人看到自行車就想到台灣；2021年是自行車旅遊年，但不是這一年才開始行銷，而是驗收，包括該做的硬體設施、軟體服務等項目。

(中時 )