財團法人台灣民意基金會24日公布11月份民調，最不被欣賞的六都市長第一名為高雄市市長陳其邁。董事長游盈隆指出，從全台灣的角度來看，這個結果主因有二，分別是國民黨支持者與高雄韓粉對陳的反感。游更強調，從22日的「秋鬥」遊行可看出，總統蔡英文近來施政頻惹民怨與韓粉可觀的動員能量，若蔡執政繼續惹民怨，前高雄市市長韓國瑜再起是「可能的」。

財團法人台灣民意基金會公布最新民調，「台灣人最不欣賞的六都市長」，第一名為高雄市市長陳其邁的25.5%，第二名為台北市市長柯文哲的24.2%，第三名為台中市市長盧秀燕的17.6%，第四名為台南市市長黃偉哲的8.5%，第五名為桃園市市長鄭文燦的2.6%，最後一名為新北市市長侯友宜的1.8%，而「沒意見、不知道、拒答」者則有19.8%。

但針對高雄施政表現，高雄市政府研考會23日公布最新施政滿意度民調，則是約約6成6的市民身以為高雄人為榮，比前市長韓國瑜任內最後一次民調結果5成5，提升了11個百分點。

游盈隆接受香港媒體《中評社》訪問強調，台灣民意基金會的民調是從全台灣的角度出發，與高雄市政府從高雄角度出發的民調結果當然不同。但游也說，主要是因為「罷韓」案的關係，國民黨支持者與高雄韓粉，現在對陳其邁都非常反感，才會使得陳登上「台灣人最不欣賞的六都市長」第一名。

不僅如此，游盈隆更認為，依台灣民意基金會公布的民調，蔡英文支持度雖仍維持在五成五左右，但因為美國含萊克多巴胺豬肉（萊豬）進口與《中天新聞台》不予換照等事件影響，已讓行政院長蘇貞昌民調慘跌5個百分點；反觀22日「秋鬥」遊行盛況，證明韓粉仍有極大動員能量，若蔡繼續這樣執政、繼續重蹈覆轍惹民怨，將凝聚韓粉力量，2024年韓國瑜再起也不是不可能。

(中時新聞網)