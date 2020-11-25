4年前學承電腦公司無預警歇業，導致不少學員繳了高額學費，卻無法上課，權益嚴重受損，台灣消費者保護協會替1700多位受害民眾，打團體消費訴訟求償，一審判學承電腦應賠償8217萬多元，二審加碼改判賠8237萬多元。可上訴。

台灣高等法院認為，學承公司在2016年1月31日自行停業，符合補習契約的退費約定，也因此消保會請求學承公司再返還19萬6498元有理由，除了一審判准的部分外，再加判19萬多元。

連鎖補習班學承電腦2016年初，和同一個體系的威爾斯美語、微爾科技（TutorWell），先後無預警倒閉，實際負責人陳永祥被控掏空補習班資產，吸金24億元潛逃海外；掛名負責人的合夥人吳俊賢、翁一緯，北檢認定2人未參與詐欺犯行，依違反公司法起訴，並通緝陳永祥。

全台各地數千名已繳錢買課程的學員中，有不少人分期7至10萬元向學承電腦購買課程，無預警停業，讓學員權益受損。行政院消保會協調相關善後事宜，由台灣消保會代學承電腦受害人提出團體消費訴訟求償，請求返還已收取的學費總額、損害賠償金共1億145萬2522元。

北院認為學承電腦與消費者訂有契約，並多以終身學習、循環學習包裝，贈送相關企業如威爾斯公司美語課程等值的方式，或使本件消費者與銀行或資融公司簽約進行分期付款，因無預警停業，造成本件消費者無法依約繼續上課須負賠償責任。

(中時 )