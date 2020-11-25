生理需求不分老少，但若是在搭乘大眾交通工具看謎片，就很令人尷尬了。而過去曾有新聞指出，有阿公搭乘捷運時，大方地看謎片，甚至是直接將聲音播送至整個車廂，因此有一名網友於PTT問及「為什麼老人很愛在大眾交通上看謎片啊？」
原PO於PTT八卦版指出，不知道已經第幾次了，總是很常看到老人在搭捷運時，毫不避諱地在看謎片，若是用手機也就算了，還是用螢幕較大的平板，他認為觀看謎片不是錯，錯就在於要看場合地點，公共場合只會讓人感覺觀感不佳。
原PO進一步表示，大剌剌地看謎片也就算了，偶爾還會遇到將聲音播放出來的，讓他直呼「真的很誇張！」他也在貼文處曬出照片為證，並好奇的問「為什麼老人很愛在大眾交通上看謎片啊？」
貼文曝光後，網友回應熱烈，「老人家小確幸」、「年紀大到一個程度就不會想浪費時間」、「老了要即時行樂」、「我也遇過年輕的阿宅站在捷運車廂看的啊」、「老人家已經不在意周遭世俗的眼光了」、「一堆學生露天、公車，你怎麼不說」；不過也有網友緩頰「將聲音放出來，可能是耳朵不好」。
事實上，根據刑法第234條也指出「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
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