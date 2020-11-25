台北車站餐廳深夜遭潛入 失竊萬餘元 12:582020/11/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子潛入北車餐廳行竊。（翻攝臉書「爆料公社」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名男子24日凌晨時，偷偷潛入台北車站內的1家餐廳，將收銀台內的1萬600多元搜刮一空，警方獲報後已到場採證，並循線追查竊賊中。 警方指出，北車東一門凌晨時，有清潔公司人員進入打掃，大門因此未關上，男子趁機偷偷潛入，並找到1家未上鎖的餐廳進入，在櫃台翻箱倒櫃，找到鑰匙後打開收銀台，從中將錢偷走，監視器全程拍攝也不以為意。 竊賊得手後，又若無其事離開，店家上午準備開業時才驚覺被偷，現已報警處理，中正一警方已鎖定1名犯嫌，現正擴大追查中。 (中時 ) #餐廳 #警方 #竊賊 #中正 #車站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 票卡查詢機老舊 議員盼全數更新 04:102020/11/25 地方新聞 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 06:002020/11/25 政治 飯店拚補血 攻年底節慶商機 04:102020/11/25 財經要聞 宜蘭賊偷夢幻石鯛 遭逮時一尾已下肚 04:102020/11/25 地方新聞 金門警方校園開課 指導學童安全脫逃術 10:472020/11/25 寶島 台北加碼GO 自由行補貼每房千元 04:102020/11/25 生活新聞 男子以車為家發出臭味 警方道德勸說車主離開 11:432020/11/25 社會 基市府公務員收快單費 涉貪遭訴 04:102020/11/25 地方新聞 黃大洲展魄力 建設萬箭齊發 04:102020/11/25 政治要聞 婚宴娘家人坐尾桌 她反應竟遭嗆沒家教嘆：婚後有得受 09:322020/11/25 生活 社會熱門新聞 丁小芹入監報到前夕落跑 檢察官發布通緝 - 社會 永和老翁稱「妻死無子」賣玉蘭花 熱心人搶買！真相曝光 - 社會 檢調搜索國民黨立委吳怡玎住處 追查胞妹涉康友炒股案 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 《海豚灣戀人》童星殺人改判17年 死者母泣：感謝伸張正義 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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