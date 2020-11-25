1名男子24日凌晨時，偷偷潛入台北車站內的1家餐廳，將收銀台內的1萬600多元搜刮一空，警方獲報後已到場採證，並循線追查竊賊中。

警方指出，北車東一門凌晨時，有清潔公司人員進入打掃，大門因此未關上，男子趁機偷偷潛入，並找到1家未上鎖的餐廳進入，在櫃台翻箱倒櫃，找到鑰匙後打開收銀台，從中將錢偷走，監視器全程拍攝也不以為意。

竊賊得手後，又若無其事離開，店家上午準備開業時才驚覺被偷，現已報警處理，中正一警方已鎖定1名犯嫌，現正擴大追查中。

(中時 )