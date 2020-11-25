中天新聞台遭撤照後，空出來的52台成為各頻道業者爭奪目標，傳出通傳會（NCC）主委陳耀祥已二度與中嘉高層溝通，要中嘉能「撤寰宇換上華視」，還稱這是府方的意思。對此，民進黨立委陳亭妃表示，到底陳耀祥主委對於誰接手52台的態度跟想法，陳耀祥應該出面對外說清楚。

NCC於11月18決議中天新聞台不予換照，對於空出來的52台頻道由誰接手，陳耀祥當時建議由公廣集團接手，引發行政不中立質疑。近日系統台中嘉送件，建議以寰宇新聞替代中天新聞，卻傳出陳耀祥曾二度找中嘉高層「喝咖啡」，表達希望「撤寰宇換上華視」。

對此，陳亭妃表示，雖然相關傳聞事媒體傳出，但陳耀祥對於52台頻道問題，到底態度跟想法是什麼，陳耀祥有必要對外說清楚，否則訊息似乎又被攪亂，甚至被無限上綱的想像。

陳亭妃強調，陳耀祥應該說明當初由公廣集團接手52台頻道動機，以及是否有所謂的咖啡事件，若有動議又是為何，陳耀祥應該說清楚。

(中時 )