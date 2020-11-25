台中捷運綠線自11月16日試營運，21日就傳出列車異常而暫停。立委今日在立法院質詢時爆料，試營運半永久連接器就斷裂，而且「還沒有備品」。交通部表示，初判是車輛問題，會請台中市政府及台北捷運局提出報告，並協助找出問題並改善。

立法院交通委員會不少立委也相當關心台中捷運故障事件。立委何欣純爆料，半永久連接器是很重要的零件，交通部履勘後沒幾天，試營運就故障，外界不知道的是「它還沒有備品可以維修，台中捷運還在等備品到貨」。

何欣純說，台中捷運通車是交通部履勘通過的，交通部不能推卸責任，台中捷運現在還在等備品到貨才能更換，新車雖然進來好幾年，但都沒有跑，重要關鍵零件試營運就斷裂，還沒備品，讓人覺得匪夷所思；台中捷運大家期待十幾、二十年，終於上路又發生故障，請交通部了解清楚所有細節，交通部應有SOP保障交通安全。

交通部政務次長王國材表示，要請川崎重工、台中市政府和台北捷運局徹底了解，交通部也會去了解這狀況，半永久連接器是很重要零件，一般設備應該不會這麼容易壞，很少新車半永久連接器會斷裂，除更換半永久連接器外，針對連接器軸心材質等也會再請相關單位了解情況。

立委陳素月質詢指出，試營運不到一周就有問題，連日商想都沒想到會這樣，所以也沒有備用零件，到底是操作疏失還是機械問題？

王國材表示，目前看起來是車輛問題，兩列車拖拉時斷掉，一般連接器週期是8年，不算損耗品，「很奇怪」，到底是製造過程的問題，還是來台灣後的維護問題，由台中市政府和川崎重工了解中，若是品質製造問題，問題就很大，會去了解問題到底在哪，也會請台中市政府寫報告給交通部，中央會幫忙找問題，確保安全。

(中時 )