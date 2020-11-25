桃園市長鄭文燦25日在市政會議上宣布，將創全國之先，擇定20處試辦「計程車臨時下車區」，在公車停靠區前6公尺範圍，開放計程車臨時下客，讓公共運輸接駁零斷點，但仍強調：「不能攬客！」長期也將函請交通部修法，避免運將挨罰血本無歸。

交通局指出，計程車為副大眾運輸工具，肩負都市交通運輸工作，但近來路邊停靠於紅線或黃線下客時，卻遭檢舉達人照相舉發違規停車，除影響計程車司機的生計，也徒增警察機關的困擾。

鄭文燦表示，過往只容許接送未滿7歲兒童、行動不便之人上下車，臨停不受3分鐘限制，經邀集計程車工會、警察局、裁決處等單位研商後，決定擇定20處放寬規定，以全國首創方式，試辦「公車停靠區前6公尺範圍畫設計程車臨時下客區」，12月1日起正式上路，若執行成效良好，將擴大到全市主要上下車熱點路段。

交通局指出，公車停靠區是指長度為12公尺、寬度為3公尺的停車格線，並於停車格前後各畫設4公尺的禁止臨時停車線（紅線），以維持公車進出站位所需要的20公尺淨空範圍。經檢視中型巴士車長6至8公尺、大型巴士車長12公尺，於既有公車停靠區前方6公尺範圍畫設計程車下客區，仍可維持公車進出站位的安全性，也可提供計程車臨時下客的服務。

桃市府也函文交通部，建議放寬道路交通管理處罰條例第55條第2項，在接送幼童和身障者之外，增列計程車臨時上下客不受臨停3分鐘限制。「計程車臨時下車區」試辦為桃園區經國路、中壢區環中東路等兩路段及中壢天晟醫院與桃園地方法院等20處。

(中時 )