新冠疫苗連續傳出利多，讓航空股順勢回升，不過實際面仍然嚴峻，IATA(國際航空運輸協會)周二(24日)上調疫情預估損失，從6月預估1000億美元增至1572億美元(約4.52兆臺幣)，「在2021年6月30日前，疫苗不會帶給航空交通或經濟大規模正面影響。」

IATA新預估報告中，今年度就達1185億美元，直接超越6月預估的2020、21等2年總虧損值，因此不得不修正。該報告預期明年第3季起，航空業才可能在部分邊境重新開啟下開始復甦。他們預估今、明年載運人次分別是18億、28億，相加才略多於去年全年45億人次。

報告中提到邊境重啟前提是病毒篩檢、疫苗接種普遍到能減少傳播風險，不過沒有提到部分航空公司可能採用的要求接種過疫苗證明才能登機等措施。

雖然已經看得到航空業黑夜終點，但許多企業可能等不到黎明曙光。據統計，今年已有42家航空公司破產、解散或正在進入這些程序，大如達美航空(Delta Air Lines)都已經淪為仰賴美國聯邦政府救濟的殭屍企業(收入只夠或不足以清償融資利息，還不出本金的公司)，韓國最大2家業者大韓、韓亞正在討論合併圖存。有專家預估，在航空業出現轉機之前，消失的航空公司可能達70家。

(中時新聞網)