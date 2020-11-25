彩虹眷村有滅村危機？台中市議會25日進行市政總質詢，市議員張耀中等人指出，今年6月文化局曾委託朝陽科大對彩虹眷村區域範圍內，柱子及牆面傾斜度檢測，測量18處有高達7處傾斜度大於1／200；文化局宣稱無立即倒塌危險，萬一遇到地震等天災恐崩塌致滅村風險？文化局強調，今年度已作加固工程補強，沒有立即危險除非碰到地震等天災。

張耀中說，彩虹眷村保留10年來，從2017年開始每年來村人數都突破200萬人，英國旅遊網站也統計，到訪的國外旅客比台北101還多，也獲選全球盤點必訪17座美麗村落第二名，更在2019年突破230萬人次，而背包客最受歡迎的「孤獨星球雜誌」說彩虹村是世界秘密奇跡。

張耀中表示，現有11間房舍為土建簡易磚房，木造樑柱被白蟻蛀蝕防護效果不彰，又園區地基滑動加上附近重劃完成，只剩彩虹眷村地基非穩固，研判3至5年內崩塌。

張耀中指出，市府現在用加固保全彩虹村的方式，萬一倒塌了，彩虹眷村算是滅村嗎？還是現在就要遷村？遷了還叫彩虹眷村嗎？彩虹眷村在台中觀光地位上具有國際價值，建議儘速召集專家會商謀求解決方法。萬一彩虹眷村沒了，台中市難道還有其他國際景點可以超越嗎？

文化局長張大春表示，彩虹眷村今年度已作加固工程補強，議員指出的七處傾斜位置有做加強，目前沒有立即危險，除非碰到地震等天災。市長盧秀燕強調，文化局已加裝監控設備，市府寧願持過度小心，盡量保護彩虹眷村的堅固。

(中時 )