剛結束3天演唱會的楊丞琳24日上Yahoo TV《佼心食堂》，與主持人黃子佼大聊新專輯與演唱會，她透露演唱會收到最棒的讚美是來自陶晶瑩的「腋下很美」，意外開啟與主持人的腋下話題，還讓黃子佼自爆愛妻耿如也愛「這味」！出道剛滿20年的楊丞琳靠〈像是一顆星星〉MV獲得洛杉磯電影獎百大提名，本人更在MV中重現出道造型，黃子佼大讚根本沒變，楊丞琳還自曝自掏腰包花八位數拍MV作為紀念，更邀請楊媽媽本人演出。

直播素顏上陣沒在怕的楊丞琳，連腋下保養也一點都不馬虎！楊丞琳表示，先前演唱會結束後收到陶晶瑩的祝福，誇獎她「演唱會整場都很美，連腋下都美！」讓她發自內心感到榮幸，表示這是最棒的讚美，還透露雷射除毛超重要，可以讓腋下更光滑又美白。讓黃子佼震驚之餘驚呼：「怎麼辦？我不記得耿如腋下長怎樣！」他更順勢放閃，透露老婆喜歡聞腋下的癖好！

楊丞琳出道剛滿20年，自掏腰包拍攝新專輯《LIKE A STAR》的歌曲〈像是一顆星星〉MV，完美復刻當年加入4 in Love組合出道片段與《我猜我猜我猜猜猜》節目畫面，重現20年來的經典作品與造型。除了MV中小女孩另找演員演出外，自己不但本色重現16歲造型，楊媽媽也是本人演出，讓黃子佼大讚很有意義，而且長相根本完全沒變！

談到自己很瞭解歌迷的追星心路歷程，楊丞琳強調，她真的很喜歡安室奈美惠，提起偶像引退，她差點再度飆淚，哽咽表示安室一直都是她的目標，稱讚偶像不斷跨出舒適圈帶給自己很大能量。黃子佼開玩笑問是否要看齊偶像40歲退休，楊丞琳表示自己是工作狂，應該沒那麼早，但又搞笑反轉說：「可是我經常說話不算話！」

(中時 )