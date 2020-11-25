高雄市1名85歲阿嬤，昨前往三民市場逛街，1名女攤販發現阿嬤從上午晃到下午，不停地在市場內來回數十趟，攔下阿嬤問「妳要去哪？」阿嬤竟回：「我也不知道！」女攤販報警請求協助，由於阿嬤一問三不知，警方查證件發現她家住在1公里外，將她帶往里長家，里長認出阿嬤身分，通知兒子讓阿嬤順利返家。

警方指出，昨日下午4時許，接獲三民區三民市場1名女攤販報案，攤販指稱，1名阿嬤在市場內來回數十趟，手上拎著數袋食物、水果走來走去，從早上待到下午，阿嬤可能失智迷了路，請求警方協助。

女警沿路陪著阿嬤，護送她至里長家。（圖／讀者提供）

三民派出所警員林雅茹、警員林裕智進入菜市場後，詢問阿嬤姓名和住址，但 阿嬤一問三不知，所幸女警後來在阿嬤身上發現1張榮民遺眷證件，查詢身分後，發現是85歲的鮑姓阿嬤，阿嬤家住在一公里外的立誠里，於是將阿嬤送上警車，離去前，市場攤販還大喊：「跟著人民保母走就對了」！

迷路阿嬤到里長家後，似乎看到熟悉場景，起身看照片。（圖／讀者提供）

由於警方一直聯繫不上阿嬤兒子，決定開車先護送阿嬤到里長家，里長認出阿嬤身分，警方安心將她先安置里長家，並告知里長轉告阿嬤兒子，可向社會局申請預防走失手鍊，或在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，以防阿嬤再度走失。

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(中時新聞網)