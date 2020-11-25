本刊今年9月接獲民眾爆料，獨家揭發「台灣急難救護協會」理事長陳在斌經常「主動」替甘苦人家籌辦喪事，透過網路發動民眾捐款，卻多次爆發善款流向不明的爭議。對此，新竹地檢署檢察官也展開調查，發現陳在斌利用愛心之名，卻侵吞善款，依公益侵占罪嫌起訴。

檢方調查，陳在斌於2019年發現新竹一名14歲的張姓少年父親因休克身亡，陳男擅自開直播替張姓少年募款，在不少善心人士的幫助下，短短2天就募集了619萬餘元，沒想到，陳男將其中的307萬元占為己有。新竹地檢署日前偵查終結，除了依法提起公訴外，也建請院方，要將陳在斌侵吞的307萬多元，一併追討沒入。

陳在斌於2019年替新竹一名14歲的張姓少年擅自募款，還涉嫌侵吞善款遭檢方起訴。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，2017年成立的「台灣急難救護協會」，登記地點在高雄市，成立大會卻辦在新竹市，對外自稱總幹事的陳在斌，其實也是理事長。雖然他打著慈善家的名號，本刊卻查出他前科累累，有恐嚇、妨害自由、公共危險、過失傷害甚至妨害性自主等多項前科。

陳在斌面對起訴似乎沒在怕，在臉書辯稱人心難測，司法自有公道。（圖／翻攝陳在斌臉書）

本刊更查出，其實陳在斌白天扮演正義慈善家，到了夜晚卻變身為惡狼，目前已有2名女子指控遭到他性侵。

對於被起訴一事，陳在斌在自己的臉書辯稱「人心難測，一切交給司法處理，相信台灣司法還是公正，並不影響行善助人。」但網友卻留言酸他「只是貼個新聞連結就被鎖，是心虛？」「真的是令人太失望？」

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(中時新聞網)