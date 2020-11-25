林鄭月娥：計劃明年全面5G 13:172020/11/25 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特別行政區行政長官林鄭月娥。（本報資料照/新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特區行政長官林鄭月娥25日發表《施政報告》，林鄭月娥表示，計劃於2021年供應更多不同頻帶的5G頻譜，在速度、容量和覆蓋等多方面滿足各種5G應用的需要，當局與兩家衛星營辦商商討將大埔的衛星測控站遷往舂坎角電訊港，預計4年內可完成搬遷重置有關設施，屆時各流動網絡營辦商可更全面有效應用5G頻段及改善覆蓋。 林鄭月娥還表示， 為進一步推動5G應用的發展，已延長在「防疫抗疫基金」下推出資助計劃的申請期，約為期半年，至明年5月，並與多個公營機構合作，鼓勵各行各業運用5G技術。 (中時 ) #5g #林鄭月娥 #月娥 #應用 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美次卿：台灣為5G淨網好夥伴 經濟合作將持續 11:132020/11/25 國際 《半導體》兆勁大啖5G、AIoT 強健成長動能 07:442020/11/25 財經 印尼移工零付費 勞長：最慢12月下旬公布對策 14:272020/11/25 生活 月津港燈節奠定「最美水岸」打造24節氣意象夜間照明 13:272020/11/25 生活 港股早盤漲0.85％ 生技與科創板股將納互聯互通 12:442020/11/25 財經 花700萬包機遭批浪費公帑 美環保署長12月訪台取消 06:002020/11/25 政治 林鄭施政報告 大篇幅讚國安法：非中央出手不可 12:502020/11/25 兩岸 《國際經濟》美國11月消費者信心意外疲弱 Q4經濟恐不妙 15:282020/11/25 財經 花蓮首起鄉長罷免案 富里11月28日投票 04:102020/11/25 地方新聞 華為反擊川普5G封殺 明年新4G手機大復仇 13:562020/11/25 財經 兩岸熱門新聞 台獨頑固分子清單何時公佈？ 國台辦：這筆帳一定會清算 - 兩岸 色誘商人奪42命！甜美幼教師遭槍決 菜鳥警心軟「為她理光頭」29年 - 兩岸 國台辦證實：師大退休教授施正屏涉間諜案 一審判刑4年 - 兩岸 美媒：大陸將決定美國未來外交政策 - 兩岸 上帝之杖成真？陸秀寬域飛行器 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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