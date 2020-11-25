香港特區行政長官林鄭月娥25日發表《施政報告》，林鄭月娥表示，計劃於2021年供應更多不同頻帶的5G頻譜，在速度、容量和覆蓋等多方面滿足各種5G應用的需要，當局與兩家衛星營辦商商討將大埔的衛星測控站遷往舂坎角電訊港，預計4年內可完成搬遷重置有關設施，屆時各流動網絡營辦商可更全面有效應用5G頻段及改善覆蓋。

林鄭月娥還表示， 為進一步推動5G應用的發展，已延長在「防疫抗疫基金」下推出資助計劃的申請期，約為期半年，至明年5月，並與多個公營機構合作，鼓勵各行各業運用5G技術。

(中時 )