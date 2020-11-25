男女步入婚姻後，過去傳統的時代裡，經常是男性當家，女性則負責管理家務，但隨著時代改變，性別平等意識抬頭，女性的能力也不輸男性，收入甚至比男方還高，女人也有當家做主的權利，而每個人擅長的領域都不同，有些人妻可能比丈夫還會理財，近日星命老師心如月也分享5個有當家能力的生肖。

1.生肖馬

屬馬的女性不僅智商高，待人處事圓熟細膩，因此是不少男性心中的理想妻子，而她們婚後不僅有能力當家作主，甚至管得住丈夫的錢，能夠將家中事務處理得妥妥當當，把老小照顧的無微不至，不會讓另一半操心，而在帳務方面合理分配，儘管她們非常賢慧，但仍有強勢固執的一面，丈夫也不敢輕易挑戰她們的底線。

2.生肖雞

屬雞的女性聰明能幹，儘管花錢看似毫無節制，但實際上可是會精打細算，而且天生就有財運得她們，不僅能在職場上獲成就與財富，同時也能兼顧家庭，把家裡管得越來越好，靠高超手腕管住錢與丈夫，甚至不會讓另一半有壓抑感，又能適當的控管他們的動向，在丈夫面前不只會表現出溫柔一面，強勢的一面也不會隱藏，能讓另一半產生依賴感。

3.生肖牛

屬牛的女性雖然不善言辭，但是感情豐沛，且熱愛生活，就算遇到極大的困難，她們也不會退縮，勇於面對困境，生活上勤儉持家，不會花費不必要的錢，一生都在為家庭付出，而且她們不僅可以把錢管好，也能看住丈夫，不會讓對方有拈花惹草的機會，是丈夫在外工作的最佳後盾。

4.生肖蛇

屬蛇的女性智商情商都很高，擅於交際且反應敏捷，具有上進心，也懂得享受生活，因此會把人生規劃好，有明確的目標，擅長掌握自己的命運，清楚知道她想要什麼，一旦有了理想與目標後，便會不遺餘力的去完成，而在職場上有一番成就，同時也有管理錢財的能力，馭夫能力更是一流，事業上也能為丈夫謀劃提供協助。

5.生肖猴

屬猴的女性頭腦靈活，遇到事情時總能從容面對，雖然個性有時較急躁，但也懂得拿捏分寸，處事時理性的態度，總是讓人心服口服，婚後也非常有能力當家，智商高的她們不僅能將家中財務管好，也因屬猴的人性格活潑，且能言善道，擅於經營人際關系並炒熱氣氛，再者懂得用方法去駕馭他人，就連自己的另一半也不例外，因此讓丈夫被管的得心甘情願。

(中時新聞網)